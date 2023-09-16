Chelsea iki yıldızın biletini kesti

Editör: Fatma Demirkaya

Premier Lig devi Chelsea'nın Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, kulübün Trevor Chalobah ve Ian Maatsen için gelen teklifleri kabul etme kararı aldığını ancak oyuncuların takımda kalmayı tercih ettiğini söyledi.

Hem Chalobah hem de Maatsen yaz aylarında Stamford Bridge'den kiralık olarak ayrılmaya hazır görünüyordu ancak her iki anlaşma da gerçekleşmedi ve ikili Chelsea'de kaldı.

Maatsen eski kiralık kulübü Burnley'nin ilgisini çekerken, Chalobah'ın hem Bayern Münih hem de Nottingham Forest'a katılmaya yakın olduğu söyleniyordu.