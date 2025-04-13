Chelsea, Ipswich Town ile berabere kaldı

Premier League’de Şampiyonlar Ligi’ne katılma mücadelesi veren Chelsea, kendi sahasında ligde kalma savaşı veren Ipswich Town karşısında büyük bir şok yaşadı. Mücadelenin ilk yarısında konuk ekip adeta fırtına gibi esti. 19. dakikada Ben Johnson’un sağ kanattan yaptığı ortayı Julio Enciso düzgün bir dokunuşla filelere göndererek Ipswich’i öne geçirdi.

Bu golle moral bulan konuk ekip, 31. dakikada bu kez Enciso’nun nefis asistiyle farkı ikiye çıkardı. Genç Paraguaylı oyuncu, arka direğe doğru yaptığı akıl dolu ortayla Johnson’a adeta “al da at” dedi. Johnson da sezonun ilk golünü kafayla kaydederek takımını soyunma odasına 2-0 önde götürdü.

İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNÜŞ ATEŞİ

İkinci yarı başlar başlamaz Chelsea umutlandı. Dakikalar henüz 46’yı gösterdiğinde Axel Tuanzebe'nin kendi kalesine attığı golle fark bire indi. Bu erken gol, ev sahibi ekibe moral verdi ve baskıyı artırdı. Chelsea, Cole Palmer ile üretkenliğini artırdı ancak net fırsatlar bir türlü gole çevrilemedi.

Mücadelede dakikalar 79’u gösterdiğinde ise sahneye Jadon Sancho çıktı. Noni Madueke'nin yerine oyuna giren Sancho, Cole Palmer'ın kullandığı kısa korner sonrası ceza sahası dışından yaptığı klas vuruşla topu kaleci Alex Palmer’ın sol üst köşesinden ağlara gönderdi. Bu gol, Chelsea'nin beraberliği yakalamasını sağladı ve tribünleri ayağa kaldırdı.

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SANCHO’DAN MUAZZAM PERFORMANS

Manchester United’dan kiralanan Jadon Sancho, Chelsea formasıyla en etkileyici maçlarından birini oynadı. Legia Varşova karşısında Avrupa maçında yaptığı iki asist sonrası moralli olan genç yıldız, bu karşılaşmada da oyuna sonradan dahil olup skora direkt etki etti.

Teknik direktör Enzo Maresca, geçtiğimiz haftalarda Sancho’nun daha fazla skor katkısı sağlaması gerektiğini söylemişti. Bu maçta attığı golle hem hocasına hem de taraftarlara güçlü bir mesaj verdi. Ayrıca, maçın son bölümünde Tuanzebe’yi geçerek altı pas içine yaptığı tehlikeli ortada Fernandez’in golle buluşmasına ramak kaldı.

Chelsea, Sancho’nun kiralık sözleşmesindeki 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağına henüz karar vermedi. Ancak bu tür performanslar karar sürecini doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.

IPSWİCH, DELAP’SIZ DA AYAKTA

Ipswich Town için maça başlarken kötü haber, golcü yıldız Liam Delap’in sakatlığı nedeniyle ilk 11’de yer almamasıydı. Delap, bu sezon 30 lig maçında attığı 12 golle takımını ayakta tutan isimlerin başında geliyor. Ancak teknik direktör Kieran McKenna, onun yokluğunda George Hirst’e şans verdi.

Hirst, maçın başında yaptığı etkili baskı ve hücum presiyle Chelsea savunmasını zorladı. İlk golde topu tutup Johnson’a aktaran isim de oydu. İkinci yarıda çizgiden gelen tehlikeli bir şutu ise sadece birkaç santim farkla dışarı gitti.

Maçın ilerleyen dakikalarında Delap oyuna girdi ve fiziksel olarak tam hazır olmasa da birkaç pozisyonda fark yarattı. Eğer Ipswich küme düşerse Delap, 30 milyon dolarlık serbest kalma bedeliyle transfer piyasasında büyük ilgi görecek. Chelsea’nin de bu genç yıldız için devrede olduğu konuşuluyor.

CHELSEA’NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ YARIŞI SÜRÜYOR

Bu beraberlikle Chelsea, ligde 5. sıradaki yerini korudu. Üçüncü sıradaki Nottingham Forest’ın üç puan gerisinde olan Maviler, altıncı sıradaki Aston Villa’nın ise averajla önünde yer alıyor. Ipswich Town ise 14 puanla küme düşme hattının uzağında kalmaya devam ediyor ancak Wolverhampton’un Tottenham karşısındaki galibiyeti işleri zorlaştırıyor.

Chelsea cephesinde taraftarlar, takımın ilk yarıda gösterdiği düşük performansa tepki gösterirken, ikinci yarıdaki mücadeleci oyun ve Sancho’nun klas golü biraz olsun teselli oldu.

GÖZLER ŞİMDİ SEZONUN SON HAFTALARINDA

Enzo Maresca’nın öğrencileri, kalan haftalarda alacakları puanlarla hem Şampiyonlar Ligi biletini hem de takım içindeki kiralık oyuncuların geleceğini belirleyecek. Sancho, Palmer ve diğer genç yeteneklerin göstereceği performans, Chelsea'nin gelecek sezonki kadrosunu doğrudan şekillendirecek.

Ipswich ise Delap’ın dönüşü ve Hirst’ün yükselen grafiğiyle mucizevi bir kümede kalma hikayesi yazmayı hedefliyor. Stamford Bridge’de alınan bu 1 puan, belki de sezonun sonunda altın değerinde olabilir.