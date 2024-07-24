Chelsea, Lucy Bronze'u kadrosuna kattı

İngiliz milli oyuncu yurtdışında oynama hayallerini gerçekleştirmek için iki kez WSL'den ayrıldı. WSL'de hem Manchester City hem de Liverpool ile lig şampiyonluğunu yaşan Bronze, ilk yurtdışı tecrübesini Lyon ile yaşarken son olarak Barselona forması giydi.

32 yaşındaki oyuncu, A takım kariyeri boyunca 400'den fazla maçta forma giydi ve çok sayıda kupa kazandı. Defans oyuncusu, beş Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, İngiltere, Fransa ve İspanya'nın en üst liglerinde geçirdiği süre boyunca sekiz lig kupası ve İngiltere Kadın A Milli Takımı'yla Euro 2022 şampiyonluğu kazandı.

İngiltere'ye dönüşünde Bronze "Chelsea oyuncusu olduğumu bilmek hâlâ biraz gerçeküstü geliyor. İngiltere'ye geri döndüğüm için gerçekten heyecanlıyım. Londra'da olmaktan ve çok sayıda kupa kazanmasıyla ünlü bir kulüpte olmaktan heyecan duyuyorum" diye konuştu.

Bronze, sadece mükemmel bir kulüp kariyerine sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda etkileyici bir uluslararası portföye de sahip. 2013'te ilk kez A takımda forma giydiğinden beri ülkesinin uluslararası sahnedeki en dikkat çekici ve güvenilir oyuncularından biri oldu.

Chelsea ile iki yıllık bir sözleşme imza atan Bronze, İngiltere Kadınlar Süper Ligi WSL'de büyük bir heyecanla beklenen dönüşü için gün sayıyor.