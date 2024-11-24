Chelsea, Manchester United'ı tek golle mağlup etti

Chelsea, Manchester United’ı 1-0 yenerek Kadınlar Süper Lig’deki liderliğini beş puan farkla sürdürdü. Guro Reiten’ın ilk yarıdaki penaltısı, Chelsea’ye üç puanı getiren gol oldu. United ise, maçın son dakikalarında Melvine Malard’ın direğe takılan şutuyla eşitliği sağlayamayarak bu fırsatı kaçırdı.

İlk başta Chelsea, maça hızlı başlayarak United’ı orta alanda baskı altına aldı. 6 Ekim’de oynanması planlanan maç, Chelsea’nin 48 saat içinde iki maça çıkması ihtimalini önlemek için ertelenmişti. Maçın başında, Chelsea sadece 17 dakika içinde öne geçmeyi başardı. Maika Hamano ve Sjoeke Nusken’ın erken atakları sonrasında, Mayra Ramirez, Hamano ile yaptığı şık bir verkaçla ceza sahasına girdi ve United kalecisi Phallon Tullis-Joyce tarafından faulle durduruldu. Penaltıyı soğukkanlı bir şekilde gole çeviren Reiten, bu sezonki altıncı golünü atmış oldu.

United, bu gole rağmen ilk yarıda toparlanarak Chelsea’nin ataklarını kesmeyi başardı. Ancak, sakatlanan Elisabeth Terland’ın yokluğunda, Marc Skinner’ın takımı hücumda etkisiz kaldı. United, ilk yarıda WSL maçlarında ilk kez şut atamadı.

İkinci yarıya daha iyi başlayan United, Chelsea’nin ikinci golüne yakın olsa da, Johanna Rytting Kaneryd’in fırsatı değerlendirememesi sonucu gol bulamadı. Rytting Kaneryd, savunmadan sızan topa müdahale etti ancak boş pozisyondaki takım arkadaşlarına pas vermek yerine topu kaleye gönderdi ve United kaptanı Maya le Tissier tarafından bloklandı.

Maçın son dakikalarında, United, Malard’ın ceza sahası dışından yaptığı şutla denedi, fakat top direğe çarptı ve Chelsea bu tehlikeyi atlattı. Sonuç olarak, Chelsea, United’a karşı oynadığı son 10 WSL maçında dokuzuncu galibiyetini aldı ve liderliğini güçlendirdi.

Chelsea’nin teknik direktörü Sonia Bompastor, takımının maçtaki performansını tam anlamıyla beğenmediğini belirtti. "Topa sahipken daha fazla oynamamızı isterdim, ama hava koşulları her iki takım için de zorlayıcıydı," dedi. Ayrıca, United’ın güçlü savunmasına dikkat çekerek, "Penaltıdan gol attık, ama topa sahip olmayı daha verimli kullanabilirdik" ifadelerini kullandı.

United teknik direktörü Marc Skinner, koşullara rağmen oyuncularından memnun olduğunu söyledi. "Başından itibaren her şeyimizi verdik, oyuncularım çok mücadele etti. Koşullar zorlayıcıydı, ancak takımımın bu durumu sahiplenmesiyle gurur duyuyorum," dedi.

Chelsea, bu galibiyetle birlikte ligde üst üste 11. zaferini elde etti ve bir WSL rekoru kırmak için sadece dört galibiyete daha ihtiyaç duyuyor. Bu sezon Arsenal, Manchester City ve United gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak, şampiyonluk yolundaki iddialarını güçlendirdi.