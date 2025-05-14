Chelsea, Maresca hakkında kararını verdi

Chelsea, teknik direktör Enzo Maresca ile yola devam etmeyi planlıyor. Kulüp kaynaklarına göre, sportif direktörler Paul Winstanley ve Laurence Stewart'ın öncülük ettiği yönetim kurulu, 45 yaşındaki İtalyan hocaya 2026 yazına kadar sabır gösterme kararı aldı.

Bu karar, takımın Premier League'de ilk beş içine girme mücadelesinin belirsizliğini koruduğu bir dönemde geldi. Newcastle karşısında alınan 2-0’lık mağlubiyet sonrası beşinci sırada yer alan Chelsea, averajla Aston Villa’nın önünde bulunuyor. Önlerinde yalnızca Manchester United ve Nottingham Forest ile oynanacak iki kritik maç kaldı.

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AVRUPA VİZESİ VE VERİLERLE GELEN UMUT

Premier League, Avrupa’daki performansı sayesinde Şampiyonlar Ligi için fazladan bir kontenjan elde etti. Chelsea, bu avantaja rağmen sıralama dışı kalırsa bile teknik heyetin performansı veri temelli olarak değerlendirilecek.

Takımın sezon boyunca ikinci en fazla gol pozisyonu kaçıran ekip olması ve beşinci en yüksek “beklenen gol” değerine ulaşması, yönetim açısından olumlu gelişmeler olarak öne çıkıyor. Ayrıca, kış döneminde yaşanan sakatlıklar da yönetim kararlarında dikkate alınacak.

Chelsea, 28 Mayıs’ta Polonya’nın Wroclaw kentinde Real Betis ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline hazırlanıyor. Bu başarı da Maresca’nın kredisine yazılmış durumda.

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UZUN VADELİ PROJE VE KULÜP VİZYONU

Maresca, Haziran 2024’te Leicester City’den 10 milyon dolarlık bonservisle beş yıllık sözleşme imzalayarak Chelsea’nin başına geçti. Kulübün BlueCo adlı çok kulüplü yapısı içinde, Maresca’nın oyun felsefesi Strasbourg ile benzerlik gösteriyor.

Yeni oluşturulan duran top departmanı, tıbbi kadro ve transfer yapısı içinde Maresca’nın esnekliği ve uyum yeteneği üst düzeyde görülüyor. Graham Potter'ın erken gönderilmesinden ders alan Chelsea yönetimi, Maresca için sabırlı bir yaklaşım sergiliyor.

Mauricio Pochettino ve Thomas Tuchel gibi isimlerin beklentileri karşılamadığına kanaat getiren yönetim, Maresca’nın uzun vadeli proje için doğru isim olduğuna inanıyor.