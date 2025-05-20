Chelsea 'maske' paylaştı: Akla Osimhen geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Chelsea 'maske' paylaştı: Akla Osimhen geldi

Transferi için Galatasaray’ın dünya devleri ile yarıştığı Osimhen ile adın anılan Chelsea’nin paylaşımı gündem yarattı.

Sezon başında Chelsea’ye transferi direkten dönen Victor Osimhen, Avrupa’da transferin kapanmasıyla Galatasaray’a kiralık olarak katılmıştı. Kiralık sözleşmesi 1 ay sonra sona erecek olan Nijeryalı yıldız için İngiliz kulübünün hala devrede olduğu öğrenildi.

CHELSEA'DEN MASKE PAYLAŞIMI

Chelsea, Osimhen'in taktığı maskeye çok benzer bir maskenin fotoğrafını Ekvador bayrağı emojisiyle paylaştı. Bu paylaşım Galatasaray taraftarını da korkuttu. Ancak Chelsea'nın maske paylaşımı Osimhen transferi sanıldı ama paylaşımın Ekvadorlu futbolcusu Moises Caicedo için yapıldığı ortaya çıktı. Chelsea paylaşıma bayram olarak Ekvadoru eklendiği görüldü.

Chelsea, sene başında Osimhen'i transfer etmek istemiş ve Napoli ile bonservis konusunda anlaşma sağlayamamıştı.

Son Haberler
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (20 Mayıs 2025)
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (20 Mayıs 2025)
Spot piyasada elektrik fiyatları (20 Mayıs 2025)
Spot piyasada elektrik fiyatları (20 Mayıs 2025)
Gaziantep’te kan donduran saldırı! Kardeş kardeşi vurdu
Gaziantep’te kan donduran saldırı! Kardeş kardeşi vurdu
Fransa’da sel Kabusu: 1 ölü, 1 kayıp! Bölge sular altında
Fransa’da sel Kabusu: Ölü ve kayıp var!
Kız arkadaşını katledip intihar etmişti! 6 sayfalık mektup şoke etti!
Kız arkadaşını katledip intihar etmişti! 6 sayfalık mektup şoke etti!