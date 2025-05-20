Chelsea 'maske' paylaştı: Akla Osimhen geldi

Sezon başında Chelsea’ye transferi direkten dönen Victor Osimhen, Avrupa’da transferin kapanmasıyla Galatasaray’a kiralık olarak katılmıştı. Kiralık sözleşmesi 1 ay sonra sona erecek olan Nijeryalı yıldız için İngiliz kulübünün hala devrede olduğu öğrenildi.

CHELSEA'DEN MASKE PAYLAŞIMI

Chelsea, Osimhen'in taktığı maskeye çok benzer bir maskenin fotoğrafını Ekvador bayrağı emojisiyle paylaştı. Bu paylaşım Galatasaray taraftarını da korkuttu. Ancak Chelsea'nın maske paylaşımı Osimhen transferi sanıldı ama paylaşımın Ekvadorlu futbolcusu Moises Caicedo için yapıldığı ortaya çıktı. Chelsea paylaşıma bayram olarak Ekvadoru eklendiği görüldü.

Chelsea, sene başında Osimhen'i transfer etmek istemiş ve Napoli ile bonservis konusunda anlaşma sağlayamamıştı.