Chelsea'den defansa takviye

Chelsea, Monaco'dan defans oyuncusu Benoit Badiashile'yi renklerine kattı. 7.5 yıllık sözleşme imzalanan 21 yaşındaki oyuncu için Monaco'ya 35 milyon Pound bonservis bedeli ödendi.

Badiashile, Molde'den David Datro Fofana'nın ardından Chelsea'nin ara transferde renklerine kattığı ikinci isim oldu.

Benoit Badiashile, Ligue 1'de 2021/22 sezonundaki performansının ardından Chelsea'nin ilgi alanına girmişti. O dönemdeki teknik direktör Badiashile'yi istemesine karşın, Kalidou Kolibaly ve Wesley Fofana'ya imza attırılmıştı.

Kulüp internet sitesine konuşan merkez defans oyuncusu Badiashile, "Burada Chelsea'de olduğum için çok mutluyum. Bu külüpte oynamak için heyecanlanıyorum. Taraftarı görmeyi ve dünyanın en iyi liginde oynamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Monaco'da ilk maçına 17 yaşında ve 2018'de çıkan Benoit Badiashile ile İngiltere Premier Ligi'nin bir diğer kulubü West Ham ile İspanyol ekibi Sevilla da ilgileniyordu. Monaco formasıyla 135 maça çıkan Benoit Badiashile, takımın 2021'de Fransa Kupası finaline çıktığı kadroda da yer aldı.

Fransa Milli Takımının alt yaş gruplarında oynayan Benoit Badiashile, Eylül ayında Avusturya'yı 2-0 yendikleri Uluslar Ligi maçında ilk kez A Milli Takım formasını giydi.