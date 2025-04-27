Chelsea, mucize için sahaya çıkıyor

Sonia Bompastor, Chelsea'nin Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Barcelona karşısında yapacağı ikinci maçı, kariyerindeki en büyük zorluk olarak değerlendirdi. Stamford Bridge’de oynanacak bu kritik karşılaşma, Chelsea’nin üç gol geride olduğu bir durumu tersine çevirmesi gereken bir maç olacak.

İlk maçta Barcelona’ya 4-1 yenilen Chelsea, Sandy Baltimore'un 74. dakikada attığı golle umutlarını diri tutmuştu. Ancak son 10 dakikada yediği iki gol, takımın dörtleme hayallerine ve Avrupa'daki ilk şampiyonluklarına yönelik umutlarını zedelemişti. Bompastor, Barcelona gibi Avrupa'nın en güçlü takımlarından birine karşı bu dev geri dönüşü sağlamanın kolay olmayacağının farkında.

BOMPASTOR: BARCELONA'YI YENEN BİR TEKNİK DİREKTÖR

Bompastor, Barcelona'ya karşı zafer yaşamış bir teknik direktör olarak tanınıyor. 2021-2022 sezonunda Lyon'un başında, Barcelona'yı 3-1’lik skorla finalde mağlup etmişti. Ancak, Bompastor bu kez işin çok daha zor olduğunu vurguluyor. Chelsea’nin karşısına çıkan Barcelona, son iki yıldır Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmayı başaran bir takım. Bompastor, "Lyon'la Barcelona'yı 2022'de yenmek büyük bir zorluktu, ama bu kez gerçekten kariyerimin en büyük mücadelesi olacak," dedi.

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CHELSEA'NİN GÜCÜ: SON ÇEYREK FİNAL GERİ DÖNÜŞÜ

Chelsea, Barcelona'ya karşı büyük bir geri dönüş için umudunu kaybetmiş değil. Yarı finaldeki mağlubiyet öncesinde sadece bir kez kaybeden Chelsea, çeyrek finalde Manchester City’yi 2-0'lık bir geriden gelerek mağlup etmişti. Chelsea kaptanı Millie Bright, bu deneyimin takım için bir avantaj olduğunu düşünüyor. Bright, "City’ye karşı yaptığımız geri dönüş bize güven verdi. Bu mücadelede de ilk dakikadan itibaren yoğun bir tempoyla oynamalıyız. Kendi sahamızda olacağız ve tempoyu biz belirlemeliyiz," şeklinde konuştu.

BARCELONA'NIN DOMİNASYONU

Barcelona, son yıllarda Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin en dominant takımı oldu ve bu başarıları, Bompastor'un oyuncularının karşılaştığı zorlukları artırıyor. Eski Arsenal oyuncusu Anita Asante, Barcelona'nın hâlâ şampiyon olduğunu ve bu zaferin tesadüf olmadığını belirterek, Chelsea'nin bu turu geçmesinin çok zor olduğunu ifade etti.

Ellen White ise Chelsea'nin savunmada dikkatli olması gerektiğini söyledi. "Barcelona'nın hücum gücü çok güçlü. Eğer Chelsea, Barcelona'nın gol atmasını engelleyebilirse, belki bir şansları olabilir. Ancak 4-1'lik skoru çevirebilmek çok büyük bir iş," dedi.

BOMPASTOR'UN AĞIR YÜKÜ

Chelsea'nin bu büyük mücadelede, takımın lider isimlerinden ve tecrübeli oyuncularından büyük bir destek alması gerekecek. Lucy Bronze, Keira Walsh gibi oyuncuların yanı sıra, Bompastor'un da liderlik vasıfları, Chelsea’nin bu zorlu maçı kazanabilmesi için kritik önemde olacak. Ancak Bompastor, bu güçlü oyunculara rağmen takımın moral ve motivasyonunun da çok önemli olduğunu vurguladı.

İLK MAÇTAKİ SKOR VE DÖNÜŞÜN ZORLUĞU

Chelsea, Barcelona karşısında 4-1'lik mağlubiyetin ardından tekrar kazanmak zorunda. Bu, elbette kolay bir görev değil. Ancak, Jen Beattie, Avrupa futbolunda daha önce pek çok çılgın geri dönüş gördüklerini belirterek, Chelsea’nin bir mucize gerçekleştirme ihtimalini tamamen reddetmedi. "Futbolun ne getireceği belli olmaz. 3-0’lık geriliklerden bile geri dönüldü. Ama Chelsea için bu çok büyük bir sınav," dedi.

GERİ DÖNÜŞ İHTİMALİ VAR MI?

Chelsea'nin Barcelona’ya karşı geri dönüş yapabilmesi için önlerinde çok büyük bir engel bulunuyor. Yine de, futbolun ne getireceği asla belli olamayacak. Chelsea, kendi sahasında, Barcelona gibi büyük bir rakibe karşı tarihi bir geri dönüş yapma hedefiyle sahaya çıkacak. Bu, sadece Chelsea için değil, Avrupa futbolu için de tarihi bir anı olabilir.