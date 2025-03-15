Chelsea önümüzdeki sezon için şimdiden transferini bitiriyor: 7 yıllık sözleşme imzalayacak

Premier Lig'de ilk 4 iddiasını sürdüren ve Konferans Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Chelsea yeni sezonun ilk transferini tamamlamaya yakın.

Portekiz Ligi takımlarından Sporting'in 17 yaşındaki kanat oyuncusu Geovany Quenda için kulübüyle anlaşma sağlayan Chelsea, bir yılı opsiyonlu 8 yıllık sözleşme imzalayacak.

Athletic'te yer alan haberde Chelsea'nin yaklaşık 50 milyon euro bonservis ödeyeceği ve genç oyuncunun 2026'da Londra ekibine katılacağı belirtildi. Quenda, gelecek sezonu da Sporting'de geçirecek.

Sporting'den ayrılıp Manchester United'ın başına geçen Ruben Amorim'in de genç futbolcuyu transfer etmek istediği ve ara transferde görüşme yapıldığı iddia edilmişti.

Futbol kariyerine Portekiz'de Damaiense'nin altyapısında başlayan ve sonrasında Benfica altyapısına transfer olan Quanda 2019'da Sporting'e imza attı.

Sporting'de farklı altyaş gruplarında forma giyen Quenda, 2024'te A takıma yükseldi. Bu sezon 10'u Şampiyonlar Ligi olmak üzere 43 maçta sahaya çıkan genç futbolcu, 2 gol ve 8 asist kaydetti.