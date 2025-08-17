Chelsea, Palace'ı deviremedi! Yeşil sahalarda bir ilk

Kaynak: Haber Merkezi
Chelsea, Palace'ı deviremedi! Yeşil sahalarda bir ilk

Premier Lig'de sezonun ilk maçında sahasında Crystal Palace'ı konuk eden Chelsea rakibiyle berabere kaldı. Palace'ın frikikten bulduğu gol, sahalarda nadir görülen bir sebepten VAR kontrolüyle iptal edildi.

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Chelsea ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 sonuçlandı.

Eberechi Eze'nin 13. dakikada frikikten attığı gol Marc Guehi'nin Chelsea barajına 1 metreden fazla yakın olması sebebiyle iptal edildi.

Pozisyon hakkında sosyal medyadan açıklama yapan Premier Lig Maç Merkezi, "İncelemenin ardından, deplasman takımının 6 numaralı oyuncusunun şut çekildiği anda baraja bir metreden daha yakın olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle gol iptal edilmiş ve rakip takım lehine endirekt serbest vuruş verilmiştir." sözlerine yer verildi

Beraberlikle ayrılan iki takımda yeni sezona 1 puan ile başladı.

Crystal Palace gelecek hafta Nottingham Forest'i ağırlayacak. Chelsea ise West Ham United'a konuk olacak.

Son Haberler
Hull City son dakikada üç puanı kaptı
Hull City son dakikada üç puanı kaptı
Yalova Ordulular Derneği yardımlarını sürdürüyor
Yalova Ordulular Derneği yardımlarını sürdürüyor
Emre Belözoğlu 'fırtına'sı Ankara'da da devam etti
Emre Belözoğlu 'fırtına'sı Ankara'da da devam etti
Konyaspor Galatasaray'a liderliği bırakmadı
Konyaspor Galatasaray'a liderliği bırakmadı
Cezaevinden dün çıktı, bıçakla eski sevgilisinin evini bastı! Sonrası korkunç...
Cezaevinden dün çıktı, bıçakla eski sevgilisinin evini bastı! Sonrası korkunç...