Chelsea, Palace'ı deviremedi! Yeşil sahalarda bir ilk

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Chelsea ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 sonuçlandı.

Eberechi Eze'nin 13. dakikada frikikten attığı gol Marc Guehi'nin Chelsea barajına 1 metreden fazla yakın olması sebebiyle iptal edildi.

Pozisyon hakkında sosyal medyadan açıklama yapan Premier Lig Maç Merkezi, "İncelemenin ardından, deplasman takımının 6 numaralı oyuncusunun şut çekildiği anda baraja bir metreden daha yakın olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle gol iptal edilmiş ve rakip takım lehine endirekt serbest vuruş verilmiştir." sözlerine yer verildi

Eze | Chelsea 0-1 Crystal Palace



Beraberlikle ayrılan iki takımda yeni sezona 1 puan ile başladı.

Crystal Palace gelecek hafta Nottingham Forest'i ağırlayacak. Chelsea ise West Ham United'a konuk olacak.