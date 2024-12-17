Chelsea Real Madrid'i eleyerek çeyrek finale yükseldi

İlk yarıda, Weir’in şutunun Lucy Bronze’dan sekmesi sonrası kaleci Hannah Hampton’ın topu kurtaramamasıyla Real Madrid öne geçti. Ancak Chelsea, Macario'nun devre arasında oyuna girmesiyle üstünlük kurdu.

Macario, 51. dakikada ilk penaltısını kazandı. Real Madrid savunmacısı Olga Carmona'nın faulü sonrası verilen penaltı atışını Macario, kaleciye yüksekten sağ köşeden golle çevirdi. Kısa bir süre sonra, Carmona bir penaltı daha yaparak ikinci golü de Macario'ya teslim etti. Macario, topu bir kez daha ağlarla buluşturdu ve Chelsea’yi 2-1 öne geçirdi.

Real Madrid, kalan dakikalarda eşitliği sağlamakta zorlandı ve Chelsea, grup birinciliğini elde etti. Sonuç olarak, Chelsea, 6'da 6 galibiyetle grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi. Teknik direktör Sonia Bompastor, yaz aylarında Emma Hayes’in yerine göreve geldikten sonra 16 maçta 15 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Chelsea, 7 Şubat’ta İsviçre’nin Nyon şehrinde yapılacak kura çekimiyle, grup ikinci takımlarından biriyle çeyrek finalde karşılaşacak. Ayrıca, Almanya’dan Wolfsburg, A Grubu’nu ikinci sırada tamamlayacak. Diğer gruplarda ise Bayern Münih, Arsenal'i geçerek C Grubu'nu lider tamamlayacak ve Manchester City, Barcelona karşısında bir puan alarak D Grubu'nu lider bitirebilir.