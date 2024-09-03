Chelsea Süper Lig'den haber bekliyor

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca'nın planlarında yer almayan Ben Chilwell'in Türkiye'ye transferi için olumlu sinyaller verildi.

İngiliz gazetesi The Telegraph'ın haberine göre; Premier Lig'in dev kulübü, sol bek Chilwell'i kiralık olarak Türkiye'ye göndermeye sıcak bakıyor.

Haberde, Chilwell'in İngiltere'de transfer dönemi kapanana kadar Chelsea'den ayrılmayı başaramadığı belirtilerek, "Ocak ayına kadar futbola dönmesi için tek umudu Türkiye" yorumu yapıldı.

İngiliz kulübünün, haftalık 200 bin sterlin civarında maaşı olan Chilwell'i satmak istediği ancak şu an için bunun neredeyse imkansız olduğu ifade edildi.

Haberde ayrıca, Türkiye'de transfer döneminin 15 Eylül'e kadar açık olduğu vurgulanırken, geçen sezon takımın ikinci kaptanlığını yapan Chilwell için henüz bir teklif gelmediği kaydedildi.

27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 21 resmi maçta forma giyerken 1 asist yaptı.