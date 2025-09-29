Chelsea Teknik Direktörü Maresca'dan Mourinho sözleri: 'Benim için ayrıcalık'

Şampiyonlar Ligi'nde yarın Chelsea evinde Benfica'yı konuk edecek.

Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, Benfica'nın başında ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkmaya hazırlanan Jose Mourinho ile karşılaşacak olmanın kendisi için bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

Maresca, "Jose ile karşılaşmak bir ayrıcalık. Bu kulüp için bir efsane. Bir sezon sonra Kulüpler Dünya Kupası ve Konferans Ligi'nde antrenman sahasında birkaç fotoğrafta yer alabildiğim için kendimi oldukça şanslı hissediyorum. Umarım hedefimiz bir gün hep birlikte bu tür anların tadını çıkarmak olur." dedi.