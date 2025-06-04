Chelsea transfer sezonunu resmen açtı

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Chelsea transfer sezonunu resmen açtı

Transfer sezonunun hızlı takımı Chelsea, sezon Ipswich Town’un 22 yaşındaki forveti Liam Delap’ı 35 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Son yıllarda yaptıkları astronomik transferlerle tartışılan İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, yeni sezonda da transfere hızlı başladı.

Chelsea, geçtiğimiz sezon Ipswich Town'da forma giyen Liam Delap'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 22 yaşındaki futbolcu için Chelsea'nin 35 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

'Maviler' Liam Delap ile 2031 yılına kadar geçerli olacak bir sözleşme imzaladı.

Liam Delap, Ipswich Town formasıyla geçen sezon Premier Lig'de çıktığı 37 maçta 12 gol - 2 asistlik performans sergiledi.

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