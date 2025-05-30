Chelsea transfere hızlı başladı

UEFA Konferans Ligi'ni kazanan Chelsea önümüzdeki sezon kadro planlaması kapsamında Ipswich Town'dan Liam Delap'ı kadrosuna kattı.

Mavilerin 22 yaşındaki İngiliz futbolcunun 35 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek oyuncuyla anlaştığı belirtildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; sağlık testine girmek için kulübünden izin alan Liam Delap, önümüzdeki 24 saat içinde Londra ekibi ile sözleşme imzalayacak.

Manchester City'nin de Liam Delap transferinden yetiştirici kulüp olarak yüzde 30 pay alacağı öğrenildi.