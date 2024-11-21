Chelsea ve Barcelona 18'lik Brazilyalının peşinde

İspanyol spor gazetesi AS’e göre, İngiliz ekibi Chelsea, De Souza’yı transfer etmeyi planlıyor. Kulüp, genç oyuncuyu satın alması durumunda bir sezonluğuna Todd Boehly’nin sahibi olduğu Strasbourg’a kiralamayı hedefliyor. Ancak şu ana kadar ne Chelsea ne de Barcelona resmi bir teklifte bulundu.

João Victor De Souza’nun mevcut sözleşmesi Mayıs 2025’te sona erecek. Santos yönetimi, genç yetenekle kontrat yenileme görüşmelerine başlamış durumda. Öte yandan, Suudi Arabistan’dan bir kulübün oyuncuya teklif yaptığı bilgisi de basına yansıdı.

De Souza, bu sezon Santos formasıyla sekiz maçta 213 dakika süre aldı. Maç başına 8.98 başarılı müdahale ve ikili mücadelelerde %80 başarı oranıyla dikkat çekiyor. Brezilya’da futbol kamuoyu, genç yıldızın Marcelo’nun izinden giderek milli takımda önemli bir isim haline gelmesini umut ediyor.