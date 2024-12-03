Chelsea, Willian Pacho için gemileri yaktı

Chelsea, Paris Saint-Germain (PSG) defans oyuncusu Willian Pacho'yu transfer etmek için 60 milyon Euro'yu ödemeye hazır. 23 yaşındaki oyuncu, yaz transfer döneminde Eintracht Frankfurt’tan PSG’ye katıldı ve Parc des Princes'te gösterdiği etkileyici performanslarla dikkatleri üzerine çekti.

PSG, Pacho'yu henüz yeni kadrosuna katmışken, onu satmayı düşünmüyor. Ancak Chelsea'nin, Ekvadorlu futbolcuyu kadrosuna katmak için oldukça kararlı olduğu ve Pacho'yu uzun vadeli projelerinin bir parçası olarak görmeye devam ettiği belirtiliyor. Chelsea, defans hattında Levi Colwill, Wesley Fofana ve Tosin Adarabioyo gibi kaliteli isimlere sahip olsa da, takım derinliğini artırmak adına Pacho'yu kadrosuna katmayı hedefliyor.

Chelsea'nin savunmasında, Thiago Silva’nın Stamford Bridge’ten ayrılmasının ardından, Benoit Badiashile ve Axel Disasi beklenen performansı henüz sergileyemediler. Bu da, Pacho’nun Chelsea’nin savunma seçeneklerini güçlendirebilecek bir oyuncu olabileceğini gösteriyor.

PSG’nin Pacho’yu satmak istememesi bir engel teşkil etse de, Chelsea'nin yüksek bir bonservis bedeli ödemeye istekli olması, transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor. Chelsea taraftarları, kulübün en iyi genç yetenekleri kadrosuna katmaya devam etmesini bekliyor ve Pacho'nun bu oyunculardan biri olduğuna inanıyorlar.

Chelsea, son yıllarda Cole Palmer, Moisés Caicedo, Enzo Fernández ve Nicolas Jackson gibi genç yeteneklerle doğru bir transfer politikası izledi. Pacho da, kulübün uzun vadeli planları için önemli bir parça olabilir. Eğer transfer gerçekleşirse, Chelsea’nin şampiyonluk yarışına bir adım daha yaklaşması bekleniyor.