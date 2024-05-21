Chelsea'de bir dönem sona erdi. Yollar ayrıldı

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Chelsea'de bir dönem sona erdi. Yollar ayrıldı
İngiltere Premier Lig takımı Chelsea, teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayırdı.

Chelsea Kulübü, 52 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcı Pochettino ile karşılıklı anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Bu sezon başında Chelsea’nin başına geçen Pochettino yönetimindeki takım, yüksek bonservis bedelleriyle yapılan transferlere rağmen inişli çıkışlı bir performans sergiledi.

Chelsea, bu sezon İngiltere Lig Kupası’nda final oynadı ve İngiltere Federasyon Kupası’nda yarı finalde mücadele etti.

Premier Lig’de ise son 5 maçını kazanarak 63 puanla 6. sırada tamamladı ve Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

Pochettino, kariyerinde Espanyol, Southampton, Tottenham ve Paris Saint-Germain’de görev yapmıştı.

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