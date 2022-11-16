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Bomba iddia. Premier Lig'in yıldızı Beşiktaş'a önerildi

Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılara menajerler aracılığıyla Chelsea’nin yıldızı Hakim Ziyech’in önerildiğini iddia edildi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 10:32
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Chelsea'de forma giyen Hakim Ziyech kiralık transfer için Beşiktaş'a önerildi

Bomba iddia. Premier Lig'in yıldızı Beşiktaş'a önerildi
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Süper Lig ekibi Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürürken menajerler tarafından yıldız oyuncu Siyah-Beyazlılara önerildi. Chelsea forması giyen Hakim Ziyech’in Kartal'a kiralık olarak gelebileceği iddia edildi.

Fanatik'te yer alan habere göre; Beşiktaş’a, menajerler aracılığıyla Chelsea’nin yıldızı Hakim Ziyech’in önerildiği bildirildi. Chelsea ile 2025’e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Faslı futbolcunun, kiralık formülüyle takıma kazandırılma ihtimali bulunuyor.

Tecrübeli hocanın, sağ kanata ek olarak orta sahanın birçok bölgesinde forma giyme özelliği olan bir futbolcu alınmasını istemesi sonrasında bu doğrultuda araştırmalarını sürdüren Kara Kartal'a flaş bir ismin önerildiği ortaya çıktı. Beşiktaş'a, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in teklif edildiği kaydedildi.

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