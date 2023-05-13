Chelsea galibiyete hasret kaldı

Premier Lig'de Chelsea, Nottingham Forest ile 2-2 berabere kaldı.

Chelsea galibiyete hasret kaldı

Premier Lig 36. hafta maçında Chelsea, sahasında Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2'lik skorla sonuçlandı.

Chelsea'nin golleri 51 ve 58. dakikalarda İngiliz yıldız Raheem Sterling'den geldi. Nottingham'ın gollerini ise 13 ve 62. dakikalarda Awoniyi kaydetti.

Frank Lampard ile ligde kötü gidişe son veremeyen Chelsea, son 10 maçta sadece 2 galibiyet alabildi.

Bu sonuçla Chelsea puanını 43 yaptı. Nottingham ise 34'e çıkardı ve küme hattıyla arasındaki puan farkını 3'e çıkardı.

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