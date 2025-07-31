Chelsea'den Ahmetcan Kaplan'a önemli fırsat!

Chelsea ,Ajax formasıyla dikkat çeken bir çıkış yakalayan 19 yaşındaki genç savunmacı Jorrel Hata için Ajax ile anlaşma sağladı.

İngiliz basını, Hollandalı oyuncu için Chelsea'nin 35 milyon Pound bonservis bedeli ödeyeceğini yazdı.

AHMETCAN KAPLAN'A FORMA ŞANSI DOĞDU

Sol ayaklı Hato, hem sol stoper hem de sol bek olarak görev yapabiliyor. Bu sebeple; Ajax'taki geleceği belirsizliğini koruyan Ahmetcan Kaplan için Chelsea'nin bu hamlesi önemli bir fırsat olabilir.

Sol stoper mevkiinde en ciddi rakiplerinden birinin Premier Lig'e gitmesi sonrası milli oyuncunun kulüpte kalabileceği belirtiliyor.