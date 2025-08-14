Chelsea’den duygulandıran jest! Jota’nın ailesine büyük destek

Finalde PSG'yi 3-0 yenerek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı müzesine götüren Chelsea turnuvadan yaklaşık 114,6 milyon dolar (84,4 milyon sterlin) gelir elde etti.

OYUNCULAR VE KULÜP YÖNETİMİ ORTAK KARAR ALDI

Londra ekibi, 15,5 milyon dolarlık (11,4 milyon sterlin) bir prim fonunu turnuvada yer alan oyuncular arasında eşit şekilde dağıtma kararı aldı. Aynı zamanda, oyuncularla birlikte alınan ortak kararla bu miktarın eşit tutarda bir bölümünün de Jota’nın ailesine bağışlanmasına karar verildi.

KAZA 10 GÜN ÖNCE YAŞANDI

Liverpool’un Portekizli yıldızı Jota ve kardeşi, Penafiel forması giyen Andre Silva, 3 Temmuz’da İspanya’nın Zamora bölgesinde geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Bu trajik olay, Chelsea’nin Kulüpler Dünya Kupası finalinden sadece 10 gün önce yaşanmıştı.

LIVERPOOL ANFIELD'A ANIT HEYKEL YAPACAK

Liverpool, Jota anısına Anfield’da bir anıt heykel yapacağını açıkladı. Kulüp ayrıca, 2025-26 sezonu boyunca tüm formalarında ve montlarında ‘Forever 20’ arması taşıyacak ve Portekizli futbolcunun adıyla bir altyapı futbol programı başlatacak.

Öte yandan Liverpool geçtiğimiz ay Jota’nın 20 numaralı formasının kalıcı olarak emekli edildiği duyurmuştu.