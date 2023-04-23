Chelsea'den flaş Luis Henrique kararı

Teknik direktör Graham Potter ile yollarını ayırdıktan sonra sezon sonuna kadar Frank Lampard ile anlaşan Chelsea'de teknik adam arayışı sürüyor.

LUİS HENRİQUE İÇİN KARAR VERİLDİ

Fabirizo Romano'nun haberine göre, bir süredir teknik direktör Luis Enrique ile görüşen Chelsea, 52 yaşındaki futbol insanını takımın başına getirmekten vazgeçti. Premier League devinin bu kararını Luis Enrique'ye ilettiği bildirildi.

FAVORİ POCHETTİNO

Chelsea, Julian Nagelsmann ile yaptığı görüşmelerden de sonuç alamamıştı. Bu gelişmelerin ardından Mauricio Pochettino, Chelsea'de teknik direktörlük koltuğu için favori aday haline geldi.