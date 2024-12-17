Chelsea’nin 100 milyon euroluk oyuncusu futboldan 4 yıl men edilebilir

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Chelsea’nin 100 milyon euroluk oyuncusu futboldan 4 yıl men edilebilir

Chelsea’ye 100 milyon euro bedelle transfer olan Mudryk futboldan 4 yıl men edilebilir. Ukraynalı oyuncunun doping testi pozitif çıktı.

Chelsea forması giyen Mykhaylo Mudryk, şok bir haberle gündeme geldi. Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, 23 yaşındaki futbolcu, yakın zamanda verdiği bir numunenin ardından doping testini geçemedi. Ukrayna medyasındaki haberlerde, Mudryk'ten ekim ayı sonunda alınan A numunesinde yasaklı madde tespit edildiği belirtildi.

Mudryk için şu anda B numunesinin sonuçlarının beklendiği ve bu numunenin sonuçlarının da önümüzdeki günlerde belli olacağı kaydedildi.

FUTBOLDAN 4 YIL MEN EDİLEBİLİR

Mudryk, doping yaptığının kesinlik kazanması halinde futboldan 4 yıl men cezası alabilir. Paul Pogba da geçtiğimiz yıl Juventus'ta oynadığı dönemde doping testinin pozitif çıkmasının ardından futboldan 4 yıl men cezası almıştı. Fransız yıldız, daha sonra cezasını CAS'a taşımış ve CAS, Pogba'nın yasaklı maddeyi bilinçli kullanmadığına hükmederek yıldız futbolcunun cezasını 18 aya düşürmüştü.

EN SON 28 KASIM'DA OYNADI

Chelsea, 23 yaşındaki Mudryk'i Ocak 2023'te bonuslar dahil 100 milyon euro bedelle Shakhtar Donetsk'ten kadrosuna katmıştı. İngiliz ekibinde bu sezon son maçına 28 Kasım'daki Heidenheim maçında çıkan Mudryk, toplamda ise bu sezon süre bulduğu 15 maçta 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

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