Chelsea'nin 100 milyon euro'luk yıldızına şok

Premier Lig devlerinden Chelsea'nin 100 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Mykhailo Mudryk'in doping yaptığı tespit edildi ve oyuncuya 4 yıl men verildi.
Telegraph'a konuşan İngiltere Futbol Federasyonu'ndan bir isim, "Mykhailo Mudryk'in, FA'nın Anti-Doping Yönetmeliği'nin 3 ve 4. Yönetmelikleri uyarınca yasaklı bir maddenin varlığı ve/veya kullanımı iddiasıyla Anti-Doping Kural İhlalleri ile suçlandığını doğrulayabiliriz. Bu devam eden bir dava olduğundan, şu anda daha fazla yorum yapacak durumda değiliz." ifadelerini kullandı.
Chelsea'de toplamda 73 maça çıkan Ukraynalı hücum oyuncusu, 10 gol atarken 11 asist yaptı. Mudryk, 1 Aralık 2024'ten beri cezası nedeniyle forma giyemiyordu.