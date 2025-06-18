Chelsea'nin 100 milyon euro'luk yıldızına şok

Premier Lig devlerinden Chelsea'nin 100 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Mykhailo Mudryk'in doping yaptığı tespit edildi ve oyuncuya 4 yıl men verildi.

Telegraph'a konuşan İngiltere Futbol Federasyonu'ndan bir isim, "Mykhailo Mudryk'in, FA'nın Anti-Doping Yönetmeliği'nin 3 ve 4. Yönetmelikleri uyarınca yasaklı bir maddenin varlığı ve/veya kullanımı iddiasıyla Anti-Doping Kural İhlalleri ile suçlandığını doğrulayabiliriz. Bu devam eden bir dava olduğundan, şu anda daha fazla yorum yapacak durumda değiliz." ifadelerini kullandı.