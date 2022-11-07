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40 yaşındaki Petr Cech yeniden kaleye geçiyor

Chelsea efsanesi Cech, yeniden kalecilik yapmaya başlayacak.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 13:58
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Chelsea'nin efsane isimlerinden Petr Cech yeniden kaleye geçiyor

40 yaşındaki Petr Cech yeniden kaleye geçiyor
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İngiltere Premier League ekibi Chelsea'nin efsane futbolcularından olan Peter Cech yönetimde teknik ve performans danışmanı olarak yaptığı görevden ayrılarak buz hokeyi takımına imzayı attı.

Mirror'ın haberine göre, 2019 yılında futbolu bırakan Çek oyuncu, Abramovic yönetiminde Chelsea'de görevine devam etmiş daha sonrasında Todd Boehly'e devredilen takımda görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

40 yaşındaki efsane kaleci Cech, daha önce de imza atıp boş zamanlarda forma giydiği buz hokeyi takımı Guildford Phoenix'ten sonra, Chelsea'deki görevinin de sona ermesiyle 2022-23 sezonu için Chelmsford Chieftains ile sözleşme imzaladı ve artık farklı bir kulvarda kaleci olarak kariyerine devam edecek.

Peter Cech, Chelsea formasıyla 4 kez Premier League'de şampiyon olurken, birer kez de Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kupalarını kazanma başarısı gösterdi.

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