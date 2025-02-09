Chelsea’nin eski oyuncusu Sakaryaspor’a geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Chelsea’nin eski oyuncusu Sakaryaspor’a geldi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor Chelsea’nin eski oyuncusunu kadrosuna kattı. Yapılan açıklamada bir dönem İngiliz devinde forma giyen Kakuta ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Kongolu 10 numara oyuncusu Gael Kakuta ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, "Merhaba Sakarya, senin için savaşmaya geldim" ifadelerine yer verildi.

Bir dönem İngiliz devi Chelsea'de forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, son olarak İran Pers Körfez Pro Ligi kulüplerinden Esteghlal FC'de oynamıştı.

İran ekibi Esteghlal FC'de 20 Ocak'ta ayrılan Kakuta, forma giydiği 18 maçta 1 asistlik katkı sağladı.

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