Chelsea’nin eski oyuncusu Sakaryaspor’a geldi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Kongolu 10 numara oyuncusu Gael Kakuta ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, "Merhaba Sakarya, senin için savaşmaya geldim" ifadelerine yer verildi.
????????Hello Sakarya, I have come to fight for you.— Sakaryaspor (@Sakaryaspor) February 9, 2025
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Bir dönem İngiliz devi Chelsea'de forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, son olarak İran Pers Körfez Pro Ligi kulüplerinden Esteghlal FC'de oynamıştı.
İran ekibi Esteghlal FC'de 20 Ocak'ta ayrılan Kakuta, forma giydiği 18 maçta 1 asistlik katkı sağladı.