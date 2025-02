Chelsea’nin eski oyuncusu Sakaryaspor’a geldi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Kongolu 10 numara oyuncusu Gael Kakuta ile sözleşme imzalandığını açıkladı.



Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, "Merhaba Sakarya, senin için savaşmaya geldim" ifadelerine yer verildi.

????????Hello Sakarya, I have come to fight for you.



