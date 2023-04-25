Chelsea'nin iki yıldızı sezonu kapattı

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, yarın Brentford'la karşılaşacak.

Maç öncesi iki isimden kötü haber geldi.

Mücadele öncesi konuşan Frank Lampard, "Reece James'in hamstring sakatlığı var. Ameliyat olması gerekiyor ve muhtemelen sezonu kapattı" dedi.

MOUNT'UN DA FORMA GİYMESİ ZOR

Diğer taraftan Mason Mount'un Reece James ile aynı durumda olduğunu söyleyen Lampard, Mount'un da bu sezon forma giyme ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti.

Lampard, Kai Havertz'in dizinde zorlanma olduğunu fakat hafta sonuna kadar antrenmanlara çıkabileceğini söyledi.

CEVAP VERMEDİ

Mauricio Pochettino ile ilgili gelen sorulara, "Hiçbir teknik direktör ile alakalı gelen sorulara cevap vermeyeceğim" yanıtını verdi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Tottenham ve Southampton'ın eski teknik direktörü Mauricio Pochetti'nun Chelsea ile yaptğı görüşmelerde son aşamaya geldiği ve yeni sezonda takımın başına geçeceği iddia edilmişti.