Chelsea'nin Ukraynalı yıldızına doping şoku

Chelsea'nin Ukraynalı yıldızı Mykhailo Mudryk'in rutin bir doping testinde yasaklı maddeye rastlandı. Oyuncu, bilerek kuralları çiğnemediğini belirterek şoka uğradığını söyledi ve sorunun kaynağını araştırdıklarını ifade etti.

MUDRYK: "BİLEREK YAPMADIM"

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin yıldız kanat oyuncusu Mykhailo Mudryk, şaşırtıcı bir şekilde yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle şüpheli duruma düştü. Futbol Federasyonu (FA) tarafından geçici olarak futboldan uzaklaştırılan Ukraynalı oyuncu, bilinçli olarak bu tür bir maddenin kullanımına başvurmadığını açıkladı.

Mudryk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu durum beni tam anlamıyla şoka soktu. Asla yasaklı maddeler kullanmadım ya da kuralları ihlal etmedim. Takımımla birlikte bu durumun nasıl yaşandığını anlamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Suçsuz olduğumu biliyorum ve en kısa zamanda sahalara döneceğime inanıyorum," ifadelerini kullandı.

FA: RESMİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Futbol Federasyonu, oyuncunun rutin idrar testi sonucunda “advers bulgu” tespit edilmesiyle harekete geçtiğini doğruladı. Ancak, FA yetkilileri konuya ilişkin detaylı bilgi vermekten kaçınırken, pozitif sonucun tam olarak ne zaman alındığına dair açıklama yapmadı.

Mudryk'in son olarak 28 Kasım'da Chelsea formasını giydiği biliniyor. O tarihten bu yana oynanan beş maçta kadroda yer almayan oyuncu, teknik direktör Enzo Maresca tarafından hastalık nedeniyle oynatılmadığı belirtilmişti.

UZUN SÜRELİ CEZA GÜNDEMDE

FIFA kurallarına göre, yasaklı madde kullanımının kasıtlı olarak yapıldığı kanıtlanırsa, oyuncular dört yıla kadar sahalardan men cezası alabiliyor. Chelsea kulübü ise oyuncularını desteklediklerini ve test sonucunun kaynağının araştırılacağını bildirdi.

Mudryk, 2023 yılında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk kulübünden 89 milyon pound değerindeki dev bir transferle Chelsea kadrosuna katılmış ve o günden bu yana 73 maçta 10 gol kaydetmişti.

PFA'DAN DESTEK GELECEK

Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA) yetkilileri, yaşanan bu süreçte Mudryk'e destek sağlamak için devreye gireceklerini açıkladı. FA soruşturmasının tamamlanmasının ardından oyuncunun geleceği netlik kazanacak.