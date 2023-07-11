Pochettino gözünü yıldızlara dikti

Editör: Ufuk Cingöz

Geçtiğimiz sezonu 12. sırada bitirerek beklentilerin uzağında kalan ve devre arasında yapılan transferler yüzünden taraftarın tepkisine maruz kalan Chelsea yönetimi, yeni sezon öncesi Mauro Pochettino ile anlaşma sağladı.

Arjantinli teknik adam, gelir gelmez kolları sıvadı. Transfer listesini de hazırlayıp yönetime sundu. İngiliz basınından Evening Standard'a göre; Chelsea, Montpellier'den Elye Wahi ve Juventus'tan Dusan Vlahovic'i kısa listesine ekledi. Nkunku ve Nicolas Jackson'u kadrosuna katan Maviler, bu transfer dönemini aktif olarak bitirmek istiyor.

Bu sezon yaptığı satışlar ile ödenen bonservis bedellerini unutturan Chelsea, transferlerden 220 milyon Euro gelir elde etti.