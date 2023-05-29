Chelsea'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren Chelsea'de yeni teknik direktör belli oldu.

Sezona Tuchel yönetiminde giren Chelsea, kötü gidişat sonrası takımın başına Graham Potter'i getirdi ancak kötü gidişat devam etti.

Potter'ın ayrılığı sonrası takımın başına geçici olarak Frank Lampard getirildi.

Bu transferden de verim alınamadı.

Chelsea, yeni bir açıklama yaparak teknik direktörünü resmen duyurdu.

POCHETTINO CHELSEA'DE

Kulüpten yapılan açıklamada, Pochettino ile 3 yıllık imza atıldı.

Deneyimli teknik adamın yeni sezonun kadrosu için yönetimle de istişarelere başladığı belirtildi.

İLK HEDEF GOLCÜ TRANSFERİ

İngiliz basınının kaynaklarına göre; Pochettino'nun ilk hedefi Napoli ile şampiyonluğa ulaşan ve yıldızını parlatan Victor Osimhen olacak.

Mauricio Pochettino son olarak PSG'yi çalıştırmış, 5 Temmuz 2022 tarihinde Fransız devinden ayrılmıştı.