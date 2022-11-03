Kante: Fenerbahçe'ye gelmem, Beşiktaş'ı tutuyorum

İngiltere'nin Chelsea takımının Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante, Londra'da ünlü Türk şefi Nusret Gökçe ile bir araya geldi.

Kante, Gökçe'nin "Fenerbahçe'ye gel" çağrısına anında şu cevabı verdi:

"Hayır hayır. Fenerbahçe'ye gelmem. Çünkü Türkiye'de Beşiktaş'ı tutuyorum."

31 yaşındaki Kante, daha önce Kasımpaşa'da oynayan arkadaşı Fode Koite'yi ziyaret etmek için İstanbul'a gelmişti. Kante, Türk futbolunu yakından takip ettiğini de söylemişti.