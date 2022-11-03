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Kante: Fenerbahçe'ye gelmem, Beşiktaş'ı tutuyorum

Chelsea'nin Fransız oyuncusu N'Golo Kante, "Fenerbahçe'ye gel" çağrısına "Fenerbahçe'ye gelmem. Çünkü Türkiye'de Beşiktaş'ı tutuyorum" karşılığını verdi

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 11:13
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Chelseli Kante'den flaş açıklama

Kante: Fenerbahçe'ye gelmem, Beşiktaş'ı tutuyorum
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İngiltere'nin Chelsea takımının Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante, Londra'da ünlü Türk şefi Nusret Gökçe ile bir araya geldi.

Kante, Gökçe'nin "Fenerbahçe'ye gel" çağrısına anında şu cevabı verdi:

"Hayır hayır. Fenerbahçe'ye gelmem. Çünkü Türkiye'de Beşiktaş'ı tutuyorum."

31 yaşındaki Kante, daha önce Kasımpaşa'da oynayan arkadaşı Fode Koite'yi ziyaret etmek için İstanbul'a gelmişti. Kante, Türk futbolunu yakından takip ettiğini de söylemişti.

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Mehmet Tok
3.11.2022 11:22
Helâl sana büyük kartal Kante. Bu arada bu futolcunun adını da ilk defa duyuyorum! Olsun, Beşiktaşlı olması yeter.  
 
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