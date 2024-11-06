Cheltenham, genç Reading'e acımadı

EFL Trophy ikinci grup maçında Reading FC, Cheltenham Town’a 1-0 yenildi. EV Charger Point Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Reading, altı değişiklikle sahaya çıktı ve ilk 11’de yer alan oyuncuların yaş ortalaması 19,5’tu. Bu genç kadroda Joe Barough, Boyd Beacroft ve Jeremiah Okine-Peters ilk kez forma giydi.

Tom Pett Fark Yarattı

Maçın ilk yarısında Reading, bazı fırsatlar yakalasa da Cheltenham’ın deneyimli oyuncusu Matty Taylor, Reading savunmasını zorladı. 19. dakikada Harrison Sohna’nın kafa vuruşu Reading kalesinin yanından dışarı çıktı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamazken Cheltenham daha etkili bir performans sergiledi. İkinci yarıda ise Reading, daha fazla pozisyon üretmeye başladı. Ancak Cheltenham, Tom Pett'in 78. dakikada kaydettiği golle galibiyeti elde etti. Pett’in şutu, Reading kalecisi Button’ı geçerek ağlarla buluştu.

Gençler Mücadeleci Ancak Şanssızdı

Maçın kalan dakikalarında Reading genç oyuncularıyla eşitliği sağlamak için mücadele etse de Cheltenham savunmasını geçemedi. Önümüzdeki hafta Reading, Newport County ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Bu maç, her iki takımın da gruptan çıkması için belirleyici olacak.