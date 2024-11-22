Cher eski aşkı Val Kilmer hakkında ilk kez konuştu

Cher, son röportajında, nadiren ayrıldığı erkeklerden birinin Val Kilmer olduğunu açıkladı. 78 yaşındaki pop ikonu, SiriusXM’deki Howard Stern şovuna katıldığında, "Beni terk eden birkaç erkekten biri de Val Kilmer’dı" dedi.

Stern, "Kim seni terk eder ki?" diye sorunca Cher, "Bazı insanlar sadece bir süreliğine bir arada kalmak için vardır" yanıtını verdi. Kilmer ile 1982-1984 yılları arasında bir ilişki yaşayan Cher, "Çok gençti" diyerek, 64 yaşındaki aktörle olan ilişkisini anlattı.

Cher ve Kilmer’ın tanışması, şarkıcının bir arkadaşının düzenlediği doğum günü partisinde olmuştu. İkili, 13 yaş farkına rağmen derin bir saygı ve ortak bir mizah anlayışı ile bağ kurmuştu. Kilmer'ın "Top Gun"daki ikonik rolü ile tanınan ünlü aktörle olan ilişkisinin ardından Cher, genç erkeklere olan ilgisini daha önce açıklamıştı. 2021’de People dergisine verdiği röportajda, "Eğer genç erkeklerle çıkmasaydım, hiç randevum olmazdı" demişti.

Kilmer’a duyduğu sevgiye de değinen Cher, "Onu seviyorum ve her zaman sevdim. O, tanıdığım hiçbirine benzemiyor" diyerek, ilişkisinin unutulmaz olduğunu belirtti. Cher, Kilmer’ın "can sıkıcı, ama komik ve heyecan verici" olduğunu söyledi.