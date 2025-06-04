Chery'den Haziran ayına özel SUV şöleni: Tüm modellerde cazip indirim ve kredi fırsatları

tr.motor1.com'dan Mert Gökhan'ın haberine göre, Chery, tüm SUV modellerinde önemli nakit alım indirimleri ve avantajlı kredi olanakları sunarak yeni bir araç sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

AİLELERİN TERCİHİ TIGGO7 PRO MAX'TE CAZİP SEÇENEKLER

Konfor ve güvenlik özellikleriyle ailelerin beğenisini kazanan 2025 model yılı TIGGO7 PRO MAX’in Intelligent versiyonunda, bireysel müşterilere özel 230.000 TL tutarında nakit alım indirimi ve 300.000 TL için 11 ay vadeli kredi imkanı sunuluyor. Modelin Exceptional versiyonunda ise nakit indirimi 250.000 TL'ye çıkarken, kredi olanağı aynı şartlarda devam ediyor.

Chery TIGGO7 PRO MAX, TIGGO ailesinin modern tasarım anlayışını yansıtıyor. Araçta gelişmiş ADAS (İleri Sürüş Destek Sistemleri), 24.6 inçlik geniş bilgi-eğlence sistemi ve sanal gösterge paneli, 540 derece çevresel görüş sistemi, SONY imzalı ses sistemi, akıllı sesli komut özelliği, kablosuz CarPlay ve AndroidAuto bağlantısı, açılabilir panoramik cam tavan, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltuklar, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi ile 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar gibi üst düzey donanımlar standart olarak sunuluyor.

MARKANIN AMİRAL GEMİSİ TIGGO8 PRO MAX'TE ÖZEL FIRSATLAR

Gelişmiş sürüş teknolojileri ve yüksek kaliteye odaklanan 7 kişilik geniş hacimli SUV modeli olan 2025 model yılı TIGGO8 PRO MAX’in Exceptional versiyonunda, özellikle ticari müşteriler düşünülerek 250.000 TL nakit indirimi ve 600.000 TL için 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajı sağlanıyor. Bireysel müşteriler için ise TIGGO8 PRO MAX’in Intelligent versiyonunda 200.000 TL, Exceptional versiyonunda ise 250.000 TL nakit indirimi mevcut.

Chery'nin Türkiye'deki "Amiral Gemisi" olarak konumlandırdığı TIGGO8 PRO MAX, akıllı sürüş destek sistemleri ve teknolojik özellikleriyle 7 kişilik geniş bir iç hacim sunuyor. Araçta, 24.6 inçlik bilgi-eğlence sistemi, sanal gösterge paneli, 540 derece görüş sistemi, SONY ses sistemi, kablosuz CarPlay ve Android Auto bağlantısı, açılabilir panoramik cam tavan, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltuklar gibi donanımlar premium bir konfor deneyimi vaat ediyor. TIGGO8 PRO MAX, Intelligent ve Exceptional olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor.

GENÇ VE DİNAMİK OMODA 5 PRO İÇİN KAÇIRILMAYACAK İNDİRİMLER

Genç, dinamik ve iddialı tasarımıyla öne çıkan 2025 model yılı OMODA 5 PRO’nun Intelligent versiyonunda, bireysel müşterilere özel 200.000 TL nakit indirimi ve 200.000 TL için 11 ay vadeli bireysel kredi fırsatı bulunuyor. OMODA 5 PRO’nun Exceptional versiyonunda ise nakit indirimi 225.000 TL'ye yükselirken, kredi avantajı aynı koşullarla sunuluyor.

Kısa sürede Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri arasına giren OMODA 5 PRO, fütüristik tasarımıyla dikkat çekiyor. Modelde, gelişmiş ADAS sistemleri, 24.6 inçlik bilgi-eğlence sistemi, 540 derece görüş sistemi, SONY ses sistemi, kablosuz CarPlay ve Android Auto bağlantısı, ısıtmalı ve soğutmalı ön koltuklar, direksiyon ısıtması ve açılabilir cam tavan gibi üst seviye donanımlar yer alıyor.

CHERY'DEN GÜVEN VE MEMNUNİYET VURGUSU

Chery, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tuttuğunu belirterek, sunduğu tüm modellerde 5 yıl veya 150.000 kilometre garanti avantajı ile güvenilirliğini bir kez daha kanıtlıyor. SUV segmentinde fark yaratan modelleri ve avantajlı kampanyalarıyla Chery, Haziran ayı boyunca otomobil severlere özel fırsatlar sunmaya devam edecek.