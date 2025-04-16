Cheslea’den büyük temizlik kararı! Listede 23 oyuncu var

Premier Lig ekiplerinden Chelsea kadrosundaki büyük şişkinlikle dikkat çekiyor. Özellikle sezon başında yaptığı transferlere kimsenin anlam veremediği Londra ekibi Premier Lig’de 54 puanla 6. sırada yer alıyor.

Takım sahibinin değişmesi sonrası genç oyunculara yapılan büyük yatırımın karşılığını alamayan İngiliz ekibinde yeni bir gelişme yaşandı. Gelen son haberlere göre Chelsea kadroda büyük temizliğe hazırlanırken 23 oyuncuyu transfer listesine koydu.

İngiliz ekibi, gönderme kararı aldığı 23 oyuncusundan en az 500 milyon euro kazanmayı ve bu kazançla, az sayıda ancak büyük yıldızlar transfer etmeyi planladığı yazıldı.

Transfer listesine konulan isimler arasında Chelsea’nin yüksek bonservis bedeli ödediği isimler yer alıyor. Listenin üst sıralarında Milan’a kiralanan Joao Felix’in yanı sıra Wesley Fofana, Reece James, Nkunku, Madeuke ve Mudryk yer alıyor.

Listede ayrıca Sterling, Chilwell, ve Kepa gibi tecrübeli isimler de bulunuyor.