Chicago Bulls efsanesi Bob Love 81 yaşında hayata veda etti

Chicago Bulls’un unutulmaz oyuncularından Bob Love, pazartesi günü hayatını kaybetti. Takım tarafından yapılan açıklamada, Love’ın uzun süredir kanserle mücadele ettiği belirtildi. Love, Bulls formasıyla geçirdiği dokuz sezonda maç başına 21,3 sayı ve 6,8 ribaund ortalaması yakalamıştı.

Bulls’tan yapılan açıklamada, “On numaralı forması United Center’da asılı olan Bob Love’ın başarıları basketbol tarihine kazındı. Ancak onun mirası basketbolun çok ötesine uzandı. İlham veren bir figür olarak Bulls topluluğuna tutkuyla hizmet etti, hayır işlerine kendini adadı ve motivasyon konuşmalarıyla sayısız hayatı etkiledi” denildi.

KÖKLÜ BİR GEÇMİŞ VE PARLAK BİR KARİYER

Bob Love, kuzey Louisiana’da 14 çocuklu bir ailede dünyaya geldi. Çocukken lima fasulyelerini sevdiği için “Butterbean” lakabını aldı. Basketbol kariyerine Southern Üniversitesi’nde başlayan Love, 1965 NBA Draftı’nda Cincinnati Royals tarafından dördüncü turda seçildi. İki sezon bu takımda oynadıktan sonra Milwaukee Bucks tarafından genişleme draftında seçildi.

1968’de Chicago Bulls’a transfer olan Love, burada NBA’in en iyi forvetlerinden biri haline geldi. 1970-73 yılları arasında üç kez All-Star seçildi ve 1971-72 sezonunda maç başına 25,8 sayı ile kariyerinin en yüksek ortalamasını yakaladı.

BASKETBOL SONRASI

1976-77 sezonunda aktif kariyerini sonlandıran Love, toplam 789 maçta 17,6 sayı ve 5,9 ribaund ortalamalarıyla NBA kariyerini noktaladı. Emekliliğinin ardından Nets ve Seattle SuperSonics formalarını da giymişti. Bulls, 1994 yılında Love’ın 10 numaralı formasını emekliye ayırarak ona büyük bir onur gösterdi. Ayrıca bu yılın ocak ayında takımın ilk Şeref Yüzüğü sınıfına dahil edildi.

Bob Love, basketbol sahalarındaki başarılarının yanı sıra topluma ilham veren kişiliğiyle de hafızalarda yer edindi.