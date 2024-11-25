Chicago Fed Ulusal Aktivite endeksi geriledi

Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (CFNAI), Ekim 2024’te -0,40 seviyesine inerek hem Eylül ayındaki -0,27’lik seviyeden hem de piyasa beklentilerinden daha kötü bir performans sergiledi. Ekonomik büyümenin trendin altında seyrettiğine işaret eden bu veri, son dokuz ayın en zayıf performansı oldu.

Endekste üretimle ilişkili göstergeler -0,25 puan katkı sağladı; bu, Eylül ayındaki -0,23 puanın da altında kaldı. İstihdamla ilişkili göstergelerin katkısı ise -0,12 olarak ölçüldü ve Eylül’deki -0,01 seviyesinden belirgin bir düşüş gösterdi. Kişisel tüketim ve konut kategorisi de -0,01 katkı ile Eylül’deki +0,02 katkıdan geriledi. Öte yandan, satışlar, siparişler ve stoklar kategorisi, Eylül’de -0,04 olan katkısını Ekim’de -0,02’ye çıkararak sınırlı bir iyileşme kaydetti.

CFNAI NEDİR VE NE ANLAMA GELİYOR?

Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, ulusal ekonomik faaliyetleri ve enflasyonist baskıları ölçmek için kullanılan kapsamlı bir gösterge olarak öne çıkıyor. 85 farklı aylık ekonomik göstergenin ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanan endeks, sıfır ortalama ve bir standart sapmaya sahip bir yapıdadır.

Endeksin sıfırın üzerinde olması ekonomik büyümenin trendin üstünde, sıfırın altında olması ise trendin altında olduğunu gösteriyor. Son veriler, özellikle üretim ve istihdam göstergelerinde yaşanan düşüşlerin, genel ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilediğine işaret ediyor.

EKONOMİDE ZAYIF PERFORMANS SİNYALLERİ

Son dönemde hem istihdam hem de tüketim tarafındaki zayıflıklar, ABD ekonomisinin toparlanma sürecini yavaşlattığını ve büyüme hızının yeniden ivme kazanmakta zorlandığını ortaya koyuyor. Bu durum, ekonomik beklentiler ve enflasyonist baskılar açısından önemli sinyaller taşıyor.