İtalya Milli Takımı'nda herkesi şaşkınlığa uğratan bir gelişme yaşandı.

Teknik Direktör Gennaro Gattuso'nun milli takım aday kadrosuna çağırdığı Liverpool'un İtalyan yıldızı Federico Chiesa, milli daveti geri çevirdi.

Konuyla kısa bir yorumda bulunan Gattuso, "Chiesa ile sık sık görüşüyorum, her birimizin aldığı karara ve sahip olduğumuz sorunlara saygı duymamız gerekiyor. Başka söyleyecek bir şeyim yok, gerçek bu." dedi.

İtalya ile bugüne kadar toplam 51 maça çıkan 28 yaşındaki kanat oyuncusu ülkesi adında 7 gol kaydetmişti.