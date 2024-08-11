Chiesa'nın menajerinin açıklaması Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Juventus'ta forma giyen yıldız futbolcu Federico Chiesa'nın transferi konusunda yaptığı açıklamaya menajerinden jet hızında yanıt geldi.

''SÖZ KONUSU KİŞİYİ TANIMIYORUM''

Chiesa'nın temsilcisi Ramadan Fali Ramadani, Sky Sport'a açıklamalar yaptı.

Ramadani, Hüseyin Yücel'in yüksek maliyetten dolayı vazgeçtikleri yönündeki açıklamasıyla ilgili, "Söz konusu kişiyi tanımıyorum ve Federico için Beşiktaş ile hiçbir zaman pazarlık yapmadım" ifadelerini kullandı.

HÜSEYİN YÜCEL NE DEMİŞTİ?

Hüseyin Yücel, Federico Chiesa transferiyle alakalı, "Kendisiyle yaklaşık 10 gündür ilgilendiğimiz doğru. Bugüne kadar yürütmüş olduğumuz şeffaf iletişim kapsamında belirtmek isterim ki oyuncunun 9 milyon euro maaş, kulübünün ise 15 milyon euro bonservis beklentisi var. Şu anda 7 kulüp devrede. Biz teklifimizi yaptık ancak beklentileri çok rasyonel değil, karşılamak da pek mümkün gözükmüyor. Beşiktaş'ın menfaatleri futbolcu isimlerinden çok daha önemlidir. Dolayısıyla bugün itibarıyla Chiesa, Beşiktaş'ın gündeminden kalkmıştır." demişti.

26 yaşışndaki Chiesa, geçen sezon Juventus formasıyla 37 maça çıkarken, söz konusu maçlarda 10 gol 3 asistlik katkı sağladı.

Chiesa'nın menajerinin bu açıklaması, siyah-beyazlı camiada şaşkınlık yarattı.