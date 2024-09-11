Children's Place hisselerinde sürpriz yükseliş

Kaynak: Haber Merkezi
Children's Place hisselerinde sürpriz yükseliş

Children's Place Inc.'in hisseleri, perakendecinin iki yılın ardından ilk kez düzeltilmiş kâr elde ederek analist beklentilerini aşmasının ardından Çarşamba günü %90 oranında yükseldi.

Children's Place (PLCE), ikinci çeyrek net zararının bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 35,4 milyon dolarlık veya hisse başına 2,82 dolarlık zarardan, 32,1 milyon dolara veya hisse başına 2,51 dolara gerilediğini bildirdi.

Hisse başına 30 sentlik düzeltilmiş kâr, hisse başına 1,15 dolarlık zarar tahminini aştı.

Gymboree markasının ana şirketinin ikinci çeyrek geliri, analistlerin 312,9 milyon dolarlık tahmininin üzerinde, %7,2 düşüşle 319,7 milyon dolara geriledi.

Children's Place'in hisse senedi fiyatı öğleden sonraki işlemlerde 4,35 dolar artışla 9,25 dolara çıktı.

Geçici İcra Kurulu Başkanı Muhammad Umair, şirketin 15 yıldan uzun süredir en düşük ikinci çeyrek satış, genel ve idari giderlerini ve brüt marjının bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,6 artarak %35'e çıkmasını içeren sonuçlardan memnun olduğunu söyledi.

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