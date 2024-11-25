Chip Wilson yeni yatırımdından 1,6 milyar dolar kâr etti

Kanadalı milyarder Chip Wilson, spor ekipmanları üreticisi Amer Sports’a yaptığı yatırımla büyük bir kazanç elde etti. Daha önce spor giyim markası Lululemon’un kurucusu olarak bilinen Wilson, Amer Sports’un en büyük hissedarlarından biri. Şirket, kayak ekipmanlarından tenis raketlerine kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip.

2019 yılında Wilson, Çinli yatırım ortakları ANTA Sports, FountainVest ve Tencent ile birlikte, Finlandiya merkezli bu şirketi satın aldı. Amer Sports; Arc’teryx, Salomon ve Wilson Sporting Goods gibi tanınmış markaların yanı sıra, Atomic kayak ve Louisville Slugger beyzbol sopası gibi niş markaları da bünyesinde barındırıyor. Şirket, bu yılın Şubat ayında halka açıldı ve ilk halka arzı 6,3 milyar dolar olarak değerlendirildi. Ancak bu değerleme, beklentilerin altında kaldı ve Wilson IPO sırasında 324 milyon dolarlık hisse satın alarak sürece destek verdi.

Yatırımı ilk başta eleştirilere maruz kalan Wilson, şirketin hisselerinin Ağustos ayında 10,48 dolara kadar düşmesiyle zor bir dönem geçirdi. Bunun temel nedeni, Çin ekonomisindeki durgunluk ve tüketici talebine yönelik endişelerdi. Ancak Çin hükümetinin ekonomiyi canlandırmak için teşvikler uygulamaya başlamasıyla işler değişti. Özellikle Asya-Pasifik bölgesinde, Arc’teryx ve Salomon markalarına yönelik talep %50’nin üzerinde bir artış gösterdi.

Bu gelişmeler, Amer Sports hisselerinin hızla değer kazanmasını sağladı. Ağustos ortasından itibaren hisse fiyatları iki katına çıktı ve geçen hafta 24,30 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Wilson’un Amer Sports’taki %21’lik hissesi şu anda 2,5 milyar dolar değerinde. Bu durum, milyarderin toplam kârını 1,6 milyar dolara çıkardı.

Forbes’a göre net serveti 5,4 milyar dolar olan Wilson, Amer Sports’taki başarısıyla, Lululemon’daki performans kaybını telafi etti. Lululemon hisseleri bu yıl %38 değer kaybetti ve Wilson’un bu şirketteki hisselerinin değeri 3,4 milyar dolara geriledi.