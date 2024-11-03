Chloe Grace Moretz'in itirafı Hollywood'ı salladı

Hollywood’un tanınmış oyuncularından Chloe Grace Moretz, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla eşcinsel bir kadın olduğunu duyurdu. Aynı zamanda, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e olan desteğini de gösteren Moretz, Harris’i destekleyerek erken oy kullandığını belirtti. Ünlü oyuncu, beden hakları ve LGBTQ+ topluluğunun korunmasına dair inançlarını dile getirerek, "Kendi bedenimle ilgili kararları yalnızca ben ve doktorum alabiliriz," ifadelerini kullandı. Moretz, bu konudaki hassasiyeti nedeniyle Kamala Harris’i desteklediğini vurguladı.

LGBTQ+ Haklarına Vurgu

27 yaşındaki oyuncu, LGBTQ+ bireylerin yasal haklarının korunmasına ve gerekli sağlık hizmetlerine erişim sağlanmasının önemine dikkat çekti. Moretz, "Eşcinsel bir kadın olarak bu ülkede LGBTQ+ topluluğunun yasal korumalara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum," dedi. ABD’deki seçim sürecinde destek mesajlarıyla gündeme gelen Moretz, "Siz de erkenden oy kullanarak bu sürece katkıda bulunun," diyerek takipçilerine oy kullanmaları çağrısında bulundu. Oy kullanmanın önemine vurgu yapan Moretz, "Arkadaşlarınızla birlikte oy kullanma planınızı yapın," diyerek herkesi sandığa davet etti.

Ünlü İsimlerden Kamala Harris’e Destek Yağmuru

Chloe Grace Moretz’in bu açıklaması, 2024 ABD seçimlerinde Kamala Harris’e destek veren ünlüler arasında dikkat çekici bir yankı uyandırdı. Moretz dışında Megan Thee Stallion ve Jennifer Lopez gibi tanınmış isimler de Harris’in kampanyasına desteklerini gösterdi. Özellikle Jennifer Lopez, Harris’i desteklemek için kampanyanın Atlanta’daki mitinginde yer aldı ve Donald Trump’a sert eleştiriler yöneltti. Trump’ın bir kampanya mitinginde yaptığı esprilere atıfta bulunan Lopez, bu ifadelerin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti. Ancak Trump’ın kampanya ekibi, bu sözlerin Trump’ın görüşlerini yansıtmadığını ifade etti.

Eski İlişkileri ve Geçmişteki Desteği

Chloe Grace Moretz, geçmişte Victoria ve David Beckham’ın oğlu Brooklyn Beckham ile de uzun süre gündemde kalan bir ilişki yaşamıştı. 2014 yılında başlayan bu ilişkileri, birçok kez ayrılma ve barışmalarla inişli çıkışlı bir seyir izlemişti. Çift, 2016’da Demokrat Parti’nin Hillary Clinton’ı desteklemek için düzenlediği mitingde de birlikte görülmüştü. Şimdilerde Kate Harrison ile uzun süreli bir ilişki sürdüren Moretz, bu defa Kamala Harris için destek açıklamasında bulundu. Oyuncu, bu yılın başlarında Disneyland ziyaretinde nişan yüzüğü taktığı görüntüleriyle dikkat çekmişti.