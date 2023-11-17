Chlorella neye iyi gelir?

Chlorella tek hücreli, yeşil bir tatlı su yosunu. Fosil kalıntılarının gösterdiğine göre 2,5 milyar yıldır genetik yapısı hiç değişmeyen bir canlı türüdür. Kurutulmuş Chlorella ise bol miktarda protein sağlaması nedeniyle faydaları açısından merak ediliyor. Peki, Chlorella (Klorella) nedir, neye iyi gelir? İşte chlorella faydaları ve merak edilenler...

Chlorella (Klorella) besin değeri ve ilginç yapısıyla dikkat çekiyor. Chlorella faydaları hala araştırılan bir konu olsa da içeriğinde bulunan vitamin, protein ve daha birçok nedenle değerli bir su yosunu olarak karşımıza çıkıyor. Chlorella, tek hücreli, yeşil bir tatlı su yosunudur. 30'dan fazla farklı tür vardır, ancak 'Chlorella vulgaris' ve 'Chlorella pyrenoidosa' türleri araştırmalarda en yaygın olarak kullanılmaktadır. Chlorella, insanların sindiremeyeceği sert bir hücre duvarına sahip olduğundan, faydalarından yararlanmak için Kapsül, tablet, toz ve ekstrakt formunda takviyelerde bulunur.

YARARLARI NELER

Araştırmalar chlorella'nın şaşırtıcı birçok sağlık yararına sahip olabileceğini gösteriyor. İşte bunlardan 9 tanesi...

Çok besleyici

Chlorella'nın etkileyici beslenme profili, "süper yiyecek" olarak adlandırılmasının nedenidir.



Chlorella, vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve omega-3 yağları dahil olmak üzere birçok besin içerir. Kesin miktarlar markalar arasında farklılık gösterebilir. Chlorella az miktarda magnezyum, çinko, bakır, potasyum, kalsiyum, folik asit ve diğer B vitaminlerini sağlar. Chlorella, Büyük miktarlarda klorella iyi bir lif kaynağı olabilir. Bununla birlikte, çoğu takviye, doz başına 1 gram lif bile sağlamaz.

Solunum problemlerini yönetmeye etki eder

Chlorella, birçok antioksidanı da dahil olmak üzere iltihabı azaltmaya yardımcı olabilecek bazı bileşenlere sahiptir. Chlorella'daki antioksidanlar, muhtemelen astımı ve diğer solunum yolu hastalıklarını iyileştirebilen anti-inflamatuar etkileri olduğu bulunmuştur.

Göz sağlığını destekler

Klorella, gözü koruyan ve makula dejenerasyonu riskini azaltan iki karotenoid olan lutein ve zeaksantin içerir.

Karaciğer sağlığını destekler

Klorella takviyelerinin karaciğer hastalığı olan kişilerde karaciğer sağlığı belirteçlerini iyileştirdiği gösterilmiştir. Ancak, sağlıklı insanlar için bir yararı olup olmadığı açık değildir.

Detoksa yardımcı olur

Chlorella, ağır metallere ve diğer toksinlere bağlanarak vücudun detoksuna yardımcı olabilir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Bağışıklık sisteminiz enfeksiyonlarla savaşarak sağlıklı kalmanıza yardımcı olur.

Kolesterolü düzenler

Niasin, lif, karotenoidler ve antioksidanlar dahil olmak üzere klorellada bulunan besinler kolesterol seviyenizi düşürmeye yardımcı olabilir.

Antioksidandır

Chlorella'nın antioksidan içeriği, kronik hastalığa karşı bir miktar koruma sağlayabilir, ancak bunu doğrulamak için daha fazla insan çalışmasına ihtiyaç vardır.

Tansiyonu kontrol eder

Chlorella ile ilgili bazı araştırmalar, kan basıncını düşürücü bir etkiye işaret etti. Besinlerinin çoğunun arterlerin sertleşmesini önlediği gösterilmiştir.