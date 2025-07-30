Chobani 'Türkiyeliler' dedi sosyal medya karıştı!

Fenerbahçe Kulübü ve Chobani arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Ali Koç ve Hamdi Ulukaya'nın katılımlarıyla Chobani Stadyumu 1907 Tribünü'nde yapıldı. Ali Koç ile Hamdi Ulukaya, sponsorluk anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYELİLER SÖZÜ TEPKİ ÇEKTİ

Chobani CEO'su Hamdi Ulukaya'nın gerçekleştirilen törende kullandığı 'Türkiyeliler' kelimesi ise sosyal medyada yoğun tepkilere neden oldu.

Hamdi Ulukaya "Değerli Fenerbahçe ailesi, medyamızın değerli mensupları ve ekran başında bizleri izleyen tüm kıymetli Fenerbahçeliler, tüm Türkiyeliler, tüm halkımız... Bu sabah evden ayrılırken eşimle bir foroğtaf çektik ve dedik ki herhalde bugünden daha güzel bir gün olamaz." ifadelerini kullandı.