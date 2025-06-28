Chopard, 20. yılını 20 adet ürettiği özel saatiyle kutluyor

Üst düzey saatçilik dünyasında kalite belgeleri, müşterilere saatlerinin mükemmelliği konusunda güvence verir. Kronometrik hassasiyette COSC başta olmak üzere, Master Chronometer ve Cenevre Mührü gibi birçok önemli sertifika bulunmaktadır. Ancak, İsviçre saatleri için en katı standartlardan biri şüphesiz Qualité Fleurier'dir. Yirmi yılı aşkın süredir var olan bu sertifikayı alan ilk saat, L.U.C 96 mekanizmalı bir Chopard L.U.C modeliydi. Bugün, bu sertifikayı tek başına kullanan Chopard, ilk L.U.C Qualité Fleurier saatinin 20. yılını zarif bir sınırlı üretimle taçlandırıyor.

QUALİTÉ FLEURİER SERTİFİKASININ ÖNEMİ

Qualité Fleurier sertifikası, sadece mekanizmanın değil, saatin tamamının hassasiyet, dayanıklılık, estetik ve hatta İsviçre'de üretim gibi çok sayıda kriteri karşılamasını gerektirir. Fleurier Kalite Vakfı tarafından verilen bu sertifika, COSC testleri, üç haftalık yaşlandırma testleri içeren Chronofiable protokolü ve saatin günlük kullanım koşullarını simüle eden Fleuritest gibi zorlu süreçleri başarıyla geçmeyi zorunlu kılar. Bu testler sonunda, saatin günlük zaman sapmasının 0 ile +5 saniye arasında olması beklenir. Ayrıca, tüm saat bileşenlerinin yüzde yüz İsviçre'de üretilmesi ve hareketin kusursuz bir şekilde işlenmiş ve dekore edilmiş olması şarttır.

20. YILA ÖZEL ÜRETİMİ

Chopard L.U.C Qualité Fleurier 20. Yıl Dönümü modeli, 2005 yılında tanıtılan ilk Qualité Fleurier sertifikalı L.U.C modeline saygı duruşu niteliğinde. 39mm çapında etik sarı altından üretilen bu zarif elbise saati, cilalı ve saten fırçalanmış yüzeyleriyle dikkat çekiyor. Saat, Michel Parmigiani ile birlikte geliştirilen ve koleksiyonun temel taşı olan L.U.C 96.09-L mekanizmasıyla güçlendirilmiş. İnce tasarımı ile 3.30mm kalınlığındaki bu otomatik mekanizma, Chopard'ın Twin teknolojisi sayesinde 65 saatlik etkileyici bir güç rezervi sunuyor. Tüm Qualité Fleurier standartlarını karşılayan bu mekanizma, dairesel tanecikleme, aynalı polisaj ve Cenevre şeritleri gibi detaylı finisajlara sahip.

Sadece 20 adetle sınırlı olan bu özel seri, kahverengi dana derisi kayış ve 18 ayar etik sarı altın toka ile tamamlanmıştır. Chopard L.U.C Qualité Fleurier 20. Yıl Dönümü Edition saatinin fiyatı 32.300 dolardır. Bu özel saat, saatçilik sanatındaki ustalığı ve Chopard'ın sürekli yenilikçilik taahhüdünü gözler önüne seriyor.