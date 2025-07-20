Chopard yaza iddialı bir giriş yapıyor

Chopard’ın zarif ve seçkin çizgileriyle tanınan Alpine Eagle serisi, bu yaz radikal bir değişimle karşımızda. Marka, 41 mm’lik sportif ve şık modellerine ilk kez bu denli iddialı renkler kattı. Maritime Blue ve Rock Jasmine tonlarındaki yeni modeller, yazın ve denizin ruhunu yansıtan özel tasarımlarla öne çıkıyor. Maritime Blue, Alpler’in güney eteklerinde Akdeniz’e karışan mavi suları çağrıştırırken; Rock Jasmine, yalnızca yüksek dağ kayalıklarında açan ender bir çiçeğe saygı duruşunda bulunuyor.

Tasarım çizgileri, 1980 yılında Karl-Friedrich Scheufele tarafından geliştirilen St. Moritz saatinden esinleniyor. 2019’da yeniden yorumlanan bu koleksiyon, entegre kasa yapısı ve sekiz vidalı bezeliyle dikkat çekiyor.

LUCENT ÇELİK İLE YÜKSEK DAYANIM VE ŞIKLIK

Alpine Eagle 41 Beach Editions modelleri, Chopard’ın Lucent Steel adını verdiği özel alaşımla üretiliyor. Bu malzeme, geri dönüştürülmüş çelikten yapılıyor ve daha yoğun bir parlaklık sunuyor. 9,7 mm kalınlığındaki kasada öne çıkan detaylar arasında cilalı yüzeyler, safir kristal camlar (ön ve arka), vidalı kurma kolu ve 100 metre su geçirmezlik yer alıyor.

Saatin kadranındaki detaylı güneş ışını desenleri, kartal irisinden ilham alınarak geliştirilmiş. Koleksiyona özgü akrep ve yelkovan tasarımı korunurken, tarih penceresi de kadran rengiyle uyumlu hale getirilmiş.

İLK KEZ OTOMATİK SÜRÜMDE KAUÇUK KAYIŞ

Chopard bu kez farklı bir yenilikle geliyor: Otomatik saat versiyonlarında ilk kez kauçuk kayış kullanıldı. Önceden yalnızca kronograf modellerde görülen bu özellik, saatin sportifliğini artırırken yaz temasına da uyum sağlıyor. Kayışlar, metal bilezik yapısını andıran orta yükseltili formuyla dikkat çekiyor.

Saatin içinde yer alan mekanizma, markanın kendi üretimi olan 01.01-C kalibre. COSC sertifikalı bu otomatik makine, 4Hz frekansla çalışıyor ve 60 saatlik güç rezervi sunuyor. Mekanik aksamı ise parlatılmış yüzeyler ve güneş ışını efektli köprülerle süslenmiş.

Yeni Alpine Eagle 41 Beach Editions modelleri, Chopard’ın resmi web sitesi ve butiklerinden satın alınabiliyor. Fiyatları 13.400 dolar olarak belirlenmiş. Bu rakam, 41 mm Alpine Eagle modelleri arasında en ulaşılabilir olanı. Klasik metal bilezikli versiyonların fiyatı ise 15.900 dolar seviyesinde.