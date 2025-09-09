CHP 102. yaşında mücadele mesajı

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 102. kuruluş yıldönümü dolayısıyla açıklama yapan CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, partinin köklü tarihine ve bugünkü mücadelesine dikkat çekerek sert mesajlar verdi. Özdemir, “Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelecek, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak. CHP’yi teslim alamayacaksınız” dedi.

“KURULUŞUN VE KURTULUŞUN PARTİSİ”

Açıklamasının başında CHP’nin tarihi rolüne vurgu yapan Özdemir, Cumhuriyet’in ilanından günümüze kadar süren demokrasi mücadelesine değindi:

“Bir asrı aşan tarihimizde olduğu gibi bugün de koşullar ne kadar zor olursa olsun, önümüze ne tür engeller konulursa konulsun, yılmadan, yorulmadan kararlılıkla mücadelemize devam ediyoruz. 102 yıl önceyi hatırlayalım. Kurtuluş Savaşı kazanılmış, Halk Fırkası kurulmuş, Cumhuriyet ilan ediliyor. Ayağa kaldırılması gereken bir memleket, kalkındırılması gereken bir Anadolu var. Halk yıllarca süren savaşta yorgun düşmüş ama kararlılığını ve mücadele azmini asla kaybetmemiştir.”

Özdemir, “Cumhuriyet Halk Partisi 102. doğum gününü kutlarken yeniden demokratik parlamenter sistemi, hukuk devletini ve adaleti inşa etmek için iktidara hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.

“TUTSAK EDİLEN BELEDİYE BAŞKANLARIMIZA SELAM OLSUN”

Özdemir, son süreçte CHP’li belediye başkanlarına yönelik tutuklamaları da sert sözlerle eleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere Adana, Antalya, Beşiktaş, Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Ceyhan, Seyhan, Beykoz, Şişli ve Beyoğlu belediye başkanlarının hukuksuz biçimde tutsak edildiğini belirterek, “Tutsak tüm belediye başkanlarımıza buradan selam olsun” dedi.

Özdemir, “CHP iktidarını sandıkta engelleyemeyeceğini gören cunta zihniyeti, belediye başkanlarımızın tutsaklığıyla da yetinmemiştir” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL İL BAŞKANLIĞIMIZ İŞGAL EDİLDİ”

CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmelere de dikkat çekerek İstanbul İl Başkanlığı’na yönelik polis müdahalesini şu sözlerle değerlendirdi:

“İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aldığı tedbir kararı ile İl Başkanımız Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı. Böyle bir karar ne Türk hukuk tarihinde ne de Türk siyasi tarihinde vardır. Mahkeme, davanın sonunda verebileceği kararı savunma almadan başında vermiştir. Bu karar yok hükmündedir.”

Özdemir, ayrıca CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı’na 5 bin polis eşliğinde yapılan baskına tepki göstererek, “İl Başkanlığımız işgal edilmiştir. İçerideki partililerimiz biber gazı ve plastik mermiye maruz kalmıştır. Direnenleri de, bu işgali yapanları da tarih yazacaktır” dedi.

“BİZİM İL BAŞKANIMIZ ÖZGÜR ÇELİK’TİR”

Özdemir, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan müdahaleyi kabul etmediklerini vurgulayarak, “Bizim İstanbul İl Başkanımız, kongrede delegelerin oylarıyla seçilen Özgür Çelik’tir. Buradan kendisine selam gönderiyoruz” dedi.

“CUMHURİYET HALK PARTİSİ TESLİM OLMAYACAK”

Konuşmasını kararlı mesajlarla noktalayan CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir şu ifadeleri kullandı:

“Bu meydandan bir kez daha haykırıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının önüne geçemeyeceksiniz. CHP’ye geri adım attıramayacaksınız. CHP’ye boyun eğdiremeyeceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi teslim olmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelecek, Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanı olacak. Kurtuluş yok tek başına… Ya hep beraber ya hiçbirimiz!”

CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, partinin 102. kuruluş yıldönümünde tarihi mirası hatırlatarak güncel gelişmelere sert tepki gösterdi. Belediye başkanlarının tutuklanmasını ve İstanbul İl Başkanlığı’na yönelik müdahaleyi “cunta zihniyeti” olarak nitelendiren Özdemir, “CHP iktidara yürüyor, bu yürüyüşü hiçbir güç durduramayacak” mesajı verdi.