﻿Eski CHP'li milletvekili hayatını kaybetti

Eski Milletvekili Ahmet Toptaş, Ankara’da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Toptaş'ın hayatını kaybettiğinde 73 yaşında olduğu ifade edildi. Ahmet Toptaş’ın yarın TBMM’de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

AHMET TOPTAŞ KİMDİR?

3 Şubat 1949'da Afyonkarahisar Sandıklı'nın Ekinova köyünde doğan Ahmet Toptaş, Ankara Yüksek Öğretmen Okulu, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirmiştir. Şuhut ve Sandıklı liselerinde kimya öğretmenliği yapan Toptaş, 1981 yılından bu yana serbest avukat olarak çalışmıştır.