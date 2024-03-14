CHP 35 yıllık kalesini kaybedebilir! Ünlü solcu son anket sonuçlarını paylaştı

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) Kadıköy ilçesi adayı olmuştu.

“KADIKÖY KİMSENİN KALESİ DEĞİL”

Gazeteci Hakan Çelik’e konuşan Maçoğlu, Kadıköy için yapılan anketlerle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

CHP’nin 35 yıldır yönettiği ve kalesi olarak görülen Kadıköy’den aday olmasının muhalif çevreler tarafından eleştirilmesi hatırlatılınca Maçoğlu şöyle konuştu:

Kadıköy sol partilerin yüzde 76-78 oy aldığı bir yer. Ben sokakları gezerken ‘o parti bu aday’ gibi bir tartışma yürütmüyor. Gidiyorum, insanların kapısını çalıyorum, sorunlarını dinliyorum. Muhafazakâr seçmenlerden çok fazla insan bana destek vereceğini söylüyor. Halkımızın vicdanına güveniyorum. Gittiğim her yerde sempati ve güler yüz görüyorum. Anketlerde CHP ile yüksek çıkıyoruz, durum bıçak sırtı görünüyor. Bu da Kadıköy’ün kimsenin kalesi olmadığını gösteriyor.